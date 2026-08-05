Рютте пообещал Зеленскому поискать в НАТО ракеты ПВО
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил Владимиру Зеленскому, что ведёт переговоры со странами альянса о срочном поиске дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины. Об этом пишет агентство Reuters.
По словам Рютте, сейчас обсуждается возможность продолжения поставок Украине систем ПВО, в которых, как он отметил, страна нуждается в кратчайшие сроки.
В начале июля на саммите НАТО в Анкаре генеральный секретарь альянса заявлял, что государства блока намерены оперативно закупить у США ракеты для Украины по программе PURL. Однако с того момента официальной информации о новых поставках таких вооружений Киеву не появлялось.
Ранее глава киевского режима предположил, что сокращение поставок ракет для украинских систем ПВО со стороны США и Европы может быть связано с попыткой повлиять на позицию Киева. По его словам, объёмы помощи уменьшились втрое.
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