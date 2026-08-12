Украинцев предупредили о пустых полках в супермаркетах после ночного удара ВС РФ
«Страна.ua»: После удара по складу под Киевом торговым сетям грозит дефицит
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Удар по крупному логистическому центру в Броварах Киевской области может привести к перебоям с поставками товаров в украинские торговые сети. Об этом пишет «Страна.ua».
По их данным, складской комплекс был связан с поставками из Европы и обслуживал сразу несколько крупных ретейлеров. В числе его клиентов называются АТБ, «Ашан», «Сильпо», Metro и Novus. В связи с повреждением объекта местные ресурсы допускают возникновение дефицита отдельных товаров.
Напомним, утром 12 августа в Киевской области и в самом Киеве объявили воздушную тревогу. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на регион летят российские дроны, взрывы слышны как в столице, так и в пригородах, а дым поднимается из разных частей Киева, при этом, судя по кадрам, ПВО не справляется с прилётами. Кроме того, в Броварах под Киевом после атаки дронов начался масштабный пожар — по данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, там горят склады.
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