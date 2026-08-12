Украинцев предупредили о пустых полках в супермаркетах после ночного удара ВС РФ

Удар по крупному логистическому центру в Броварах Киевской области может привести к перебоям с поставками товаров в украинские торговые сети. Об этом пишет «Страна.ua».

По их данным, складской комплекс был связан с поставками из Европы и обслуживал сразу несколько крупных ретейлеров. В числе его клиентов называются АТБ, «Ашан», «Сильпо», Metro и Novus. В связи с повреждением объекта местные ресурсы допускают возникновение дефицита отдельных товаров.