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Регион
12 августа, 15:26

Украинцев предупредили о пустых полках в супермаркетах после ночного удара ВС РФ

«Страна.ua»: После удара по складу под Киевом торговым сетям грозит дефицит

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adwo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Adwo

Удар по крупному логистическому центру в Броварах Киевской области может привести к перебоям с поставками товаров в украинские торговые сети. Об этом пишет «Страна.ua».

По их данным, складской комплекс был связан с поставками из Европы и обслуживал сразу несколько крупных ретейлеров. В числе его клиентов называются АТБ, «Ашан», «Сильпо», Metro и Novus. В связи с повреждением объекта местные ресурсы допускают возникновение дефицита отдельных товаров.

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Напомним, утром 12 августа в Киевской области и в самом Киеве объявили воздушную тревогу. Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что на регион летят российские дроны, взрывы слышны как в столице, так и в пригородах, а дым поднимается из разных частей Киева, при этом, судя по кадрам, ПВО не справляется с прилётами. Кроме того, в Броварах под Киевом после атаки дронов начался масштабный пожар — по данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, там горят склады.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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