Мощный взрыв прогремел в крупнейшем порту Европы

Один человек погиб, ещё несколько получили травмы в результате взрыва в порту Роттердама в Нидерландах. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

По предварительным данным издания, происшествие случилось на территории предприятия энергетической компании Gunvor.

В момент взрыва там, предположительно, велись ремонтные работы на трубопроводах. Другие обстоятельства ЧП и точное число пострадавших пока не уточняются.

Порт Роттердам (Нидерланды) является крупнейшим морским портом Европы и на протяжении длительного времени удерживал статус крупнейшего в мире по грузообороту, пока не уступил его азиатским гигантам (таким как Шанхай и Сингапур), оставаясь при этом безусловным лидером континента. Расположенный в дельте рек Рейн и Маас и имеющий прямой выход к Северному морю, порт исторически служит ключевым логистическим хабом, связывающим европейский рынок с остальным миром. Его отличает передовая инфраструктура, включающая полностью автоматизированные терминалы, глубоководные причалы, способные принимать крупнейшие в мире контейнеровозы, и развитая сеть внутренних водных путей, железных дорог и трубопроводов, обеспечивающая быструю доставку грузов вглубь континента.