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12 августа, 06:52

В Краснодаре задержали мужчину, готовившего взрыв авто офицера по указке с Украины

ФСБ предотвратила подрыв машины сотрудника военкомата в Краснодаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

В Краснодаре силовики сорвали попытку подрыва автомобиля, принадлежащего сотруднику военного комиссариата. О деталях операции рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Подозреваемого задержали в момент, когда он доставал из тайника взрывное устройство. Внутри находилось взрывчатое вещество западного изготовления.

По данным ведомства, целью фигуранта был офицер Министерства обороны РФ. Исполнитель действовал по заданию куратора, обещавшего денежное вознаграждение.

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Следствие установило, что ещё в сентябре 2025 года задержанный сам проявил инициативу. Он вышел на связь с представителями украинской террористической организации, запрещённой в России, через Telegram.

Против мужчины возбуждено сразу три уголовных дела. Ему вменяют государственную измену, участие в деятельности террористической организации и незаконное приобретение взрывного устройства. Суд уже отправил подследственного под стражу.

В ФСБ после задержания напомнили, что добровольный и своевременный отказ от преступления, а также помощь в предотвращении ущерба освобождают от ответственности, если нет другого состава.

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Ранее в Херсонской области был задержан готовивший теракт россиянин. В ходе обыска у злоумышленника изъяли радиоуправляемую бомбу мощностью более 200 граммов взрывчатки.

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Никита Никонов
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