Бортников: ФСБ пресекла три попытки прорыва украинских ДРГ в 2026 году

С начала 2026 года правоохранительные органы остановили три попытки проникновения украинских диверсионных групп на российскую территорию. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета.

Заседание НАК под председательством главы Федеральной службы безопасности было посвящено защите объектов транспорта, топливно-энергетической и атомной отраслей. Участники встречи определили ключевые задачи для усиления охраны в условиях меняющейся обстановки.

Бортников озвучил конкретные цифры. «Только в текущем году правоохранительными органами пресечено три попытки проникновения диверсантов на территорию нашей страны», — заявил он.

В комитете подчеркнули, что угроза продолжает нарастать. Противник увеличивает интенсивность террористических атак.

Более того, фиксируются случаи преодоления защитных барьеров инфраструктурных сооружений. География таких инцидентов расширяется: удары наносятся не только вблизи линии боевого соприкосновения, но и на значительном отдалении от неё.

По итогам совещания были сформулированы приоритетные направления работы. Они призваны укрепить безопасность критически значимых конструкций в ответ на динамичную оперативную реальность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о быстром уничтожении украинских ДРГ.