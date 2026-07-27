Военнослужащие РФ во время боёв за Белицкое в ДНР взяли в плен двух участников украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

По его словам, подразделения 25-го штурмового полка ВСУ использовали российскую военную форму, чтобы скрытно проникать на участки, находящиеся под контролем российских войск.

Апостол рассказал, что подразделения были заранее предупреждены о возможных действиях диверсантов. В результате ни одной группе не удалось выполнить поставленную задачу.

«Были приняты меры, и ни одна ДРГ пройти не смогла. Более того, из этих ДРГ два человека попали к нам в плен, от них мы получили информацию о составе, количестве и задачах групп», — заявил он.

Командир взвода 5-й гвардейской бригады Кирилл Шкляев также сообщил РИА «Новости», что во время разведки Белицкого операторы российских БПЛА заметили двух украинских военнослужащих в чёрной форме, которые силой тащили сопротивлявшегося человека в сторону передовых позиций.

По словам Шкляева, увиденная ситуация показалась необычной. Он отметил, что российских военных удивила форма этих военнослужащих, которых между собой они называли «ТЦК Белицкого».

Ранее военнослужащие одного из подразделений ВСУ в Запорожской области заявили о серьёзных проблемах со снабжением и отсутствии ротации, опубликовав видеообращение к командованию. По их словам, подразделению не хватает боеприпасов, топлива, продуктов и медикаментов. В 118-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что необходимое снабжение будет доставлено при первой возможности.