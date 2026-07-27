Ряженые под наших: Два украинца в форме ВС РФ пополнили обменный фонд под Белицким

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27 июля, 06:00

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Разведчик Апостол: Под Белицким в плен взяли бойцов ДРГ ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Военнослужащие РФ во время боёв за Белицкое в ДНР взяли в плен двух участников украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом РИА «Новости» сообщил начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр» с позывным Апостол.

По его словам, подразделения 25-го штурмового полка ВСУ использовали российскую военную форму, чтобы скрытно проникать на участки, находящиеся под контролем российских войск.

Апостол рассказал, что подразделения были заранее предупреждены о возможных действиях диверсантов. В результате ни одной группе не удалось выполнить поставленную задачу.

«Были приняты меры, и ни одна ДРГ пройти не смогла. Более того, из этих ДРГ два человека попали к нам в плен, от них мы получили информацию о составе, количестве и задачах групп», — заявил он.

Командир взвода 5-й гвардейской бригады Кирилл Шкляев также сообщил РИА «Новости», что во время разведки Белицкого операторы российских БПЛА заметили двух украинских военнослужащих в чёрной форме, которые силой тащили сопротивлявшегося человека в сторону передовых позиций.

По словам Шкляева, увиденная ситуация показалась необычной. Он отметил, что российских военных удивила форма этих военнослужащих, которых между собой они называли «ТЦК Белицкого».

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Ранее военнослужащие одного из подразделений ВСУ в Запорожской области заявили о серьёзных проблемах со снабжением и отсутствии ротации, опубликовав видеообращение к командованию. По их словам, подразделению не хватает боеприпасов, топлива, продуктов и медикаментов. В 118-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что необходимое снабжение будет доставлено при первой возможности.

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Дарья Денисова
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