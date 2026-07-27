В Черниговской области пропали без вести мобилизованные военнослужащие 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Среди них были мужчины старше 50 лет с хроническими заболеваниями и психическими расстройствами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В подразделениях 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие», — говорится в сообщении.

Родственники пропавших рассказали, что большинство мобилизованных были предпенсионного возраста — старше 50 лет. Утверждается, что многие из них страдали хроническими заболеваниями. Кроме того, у части военнослужащих имелись психические расстройства. Среди таких диагнозов, как заявляется, встречались нарушения, сопровождающиеся временной амнезией.

Ранее сообщалось, что украинское командование начало перебрасывать в Харьковскую область подразделения 24-й отдельной механизированной бригады. Утверждается, что в состав направленных подразделений входят военнослужащие, мобилизованные в 2026 году.