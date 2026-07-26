Более 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста, по имеющимся данным, скончались в июле на полигоне ВСУ в Сумской области. Причиной стали издевательства со стороны инструкторов. Об этом сообщает канал «Северный ветер», который ведут российские бойца.

Речь идёт о полигоне, расположенном в лесном массиве возле села Казацкое Конотопского района Сумской области. Все погибшие были насильно мобилизованными украинцами предпенсионного возраста. За июль там умерли более 30 человек.

«Неофициальной причиной смерти называют издевательства над ними инструкторов из числа мотивированных националистов», — говорится в сообщении.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ заявил, что значительная часть гуманитарной помощи, которую Украина получает от стран Евросоюза, не доходит ни до подразделений на передовой, ни до мирных жителей. По его словам, даже в тех случаях, когда грузы поступают в воинские части, они редко оказываются у тех, кто действительно в них нуждается.