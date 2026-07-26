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26 июля, 07:53

Из тыла — под огонь: Обескровленный гарнизон ВСУ срочно усиливают насильно мобилизованными

ВСУ отправляют под Харьков 24-й бригаду из насильно мобилизованных в 2026 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинское командование перебрасывает подразделения 24-й отдельной механизированной бригады в Харьковскую область на фоне потерь. Об этом сообщили в телеграм-канале «Северный ветер».

«На фоне колоссальных потерь украинское командование перебрасывает в Харьковскую область из тыловых районов подразделения 24-й ОМБр», — рассказали бойцы «Севера».

В состав этих подразделений входят военнослужащие, которые были мобилизованы в 2026 году. Переброска связана с необходимостью восполнения потерь украинских подразделений на данном направлении.

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Ранее в Сети появились кадры последствий ночных ударов по территории Украины. Сообщалось о применении ракет «Искандер» и С-400. Одной из целей стали объекты промышленной инфраструктуры в Киеве.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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