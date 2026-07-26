Из тыла — под огонь: Обескровленный гарнизон ВСУ срочно усиливают насильно мобилизованными

Украинское командование перебрасывает подразделения 24-й отдельной механизированной бригады в Харьковскую область на фоне потерь. Об этом сообщили в телеграм-канале «Северный ветер».

«На фоне колоссальных потерь украинское командование перебрасывает в Харьковскую область из тыловых районов подразделения 24-й ОМБр», — рассказали бойцы «Севера».

В состав этих подразделений входят военнослужащие, которые были мобилизованы в 2026 году. Переброска связана с необходимостью восполнения потерь украинских подразделений на данном направлении.

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