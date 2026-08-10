Кровавый заказ СБУ: Предатель из Скадовска готовил теракт против российских военных

В Скадовске Херсонской области сотрудники ФСБ нейтрализовали угрозу, задержав 50-летнего гражданина России. Мужчина планировал подрыв российских военнослужащих по прямому указанию спецслужб Украины.

В ходе обыска у злоумышленника изъяли радиоуправляемую бомбу мощностью более 200 граммов взрывчатки. Устройство было искусно спрятано внутри корпуса обычного пауэрбанка. Также при нем обнаружили телефон для связи с куратором, где сохранились данные о подготовке диверсии. Подозреваемый признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Установлено, что вербовка произошла через мессенджер Telegram. Являясь сторонником организации, запрещённой в РФ, мужчина принял заказ на устранение военных, дислоцированных в городе.

Следственный отдел регионального управления ведомства возбудил уголовные дела за подготовку теракта и незаконное хранение взрывных устройств. По решению Генического районного суда подозреваемый взят под стражу.

Силовики напомнили гражданам о возможности избежать наказания. Согласно примечанию к статье 205 УК РФ, участник подготовки может быть освобожден от ответственности, если своевременно сообщит властям о готовящемся преступлении и поможет его предотвратить.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух россиян, подозреваемых в подготовке покушения на руководителя одного из новых регионов России и атак на объекты инфраструктуры. У задержанных изъяли FPV-дроны с боевыми зарядами и самодельное взрывное устройство, возбуждено уголовное дело.