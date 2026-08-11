ФСБ задержала в Мордовии группу за установку сим-боксов для разведки Украины

В Республике Мордовия пресекли деятельность организованной группы, обеспечивавшей скрытую работу сим-боксов в интересах военной разведки Украины. О деталях операции рассказали в Центре общественных связей ФСБ России утром 11 августа.

Задержание злоумышленников, которые обеспечивали работу сим-боксов в интересах Киева. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Сотрудники ведомства установили, что координацию осуществляли украинские спецслужбы через завербованного гражданина РФ. Именно этот человек снабжал подельников нелегальными сим-картами и оборудованием, часть которого функционировала непосредственно в Саранске.

Против рядовых участников сообщества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ. Им инкриминируют незаконное использование абонентских терминалов для пропуска трафика, совершённое организованной группой.

Организатору схемы грозит более суровое наказание. Ему вменяют государственную измену в форме иного оказания помощи иностранному государству (ст. 275 УК РФ).

В настоящий момент продолжаются следственные действия. Правоохранители собирают доказательства причастности подозреваемых к другим аналогичным эпизодам, а также устанавливают оставшихся на свободе соучастников.

В ЦОС ФСБ акцентировали внимание на том, что украинские спецслужбы активно заманивают россиян обещаниями заработка. Однако гонорар, как правило, либо крайне мал, либо не выплачивается вовсе.

В ведомстве предупредили: погоня за «лёгкими деньгами» оборачивается привлечением за тяжкие и особо тяжкие статьи. За подобные преступления законодательство предусматривает ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее в Петербурге вынесли первый приговор за SIM-боксы для мошенников. Согласно материалам дела, молодой человек, будучи сиротой, устроился на «работу» через интернет. В феврале он прибыл в Петербург, где по инструкциям кураторов организовал в апарт-отеле технический узел для активации sim-карт.