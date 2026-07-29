В Петербурге вынесли первый приговор за SIM-боксы для мошенников

В Санкт-Петербурге вынесен первый в истории города приговор по делу об использовании сим-боксов для нужд телефонных мошенников. На скамье подсудимых оказался 17-летний подросток-сирота из Амурской области, который ранее числился пропавшим без вести.

Как сообщила глава объединённой пресс-службы судов Дарья Лебедева, Ленинский районный суд приговорил юношу к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком полгода.

Согласно материалам дела, молодой человек, будучи сиротой, устроился на «работу» через интернет. В феврале он прибыл в Петербург, где по инструкциям кураторов организовал в апарт-отеле технический узел для активации sim-карт. Используя специальное оборудование и более 200 карт, он обеспечивал работу «сим-боксов», через которые его сообщники регистрировали аккаунты на подставных лиц. В результате этой деятельности мошенники похитили у гражданина 5,5 млн рублей. Обвиняемый признал вину, пояснив, что за регулярную смену карт в устройствах получал вознаграждение в размере 100 долларов.

Ранее стало известно, что в столице пресечена деятельность нелегального узла телефонной связи. Двое жителей Саратовской области, обоим по 19 лет, обслуживали SIM-боксы, через которые украинские злоумышленники осуществляли массовый обзвон россиян с фальшивых номеров. Задержание проводилось оперативниками на съемных квартирах в СВАО Москвы. Выяснилось, что с ноября прошлого года фигуранты более десяти раз меняли дислокацию, ежесуточно получая от своих нанимателей до 200 сим-карт. Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ — юношам светит до 6 лет тюремного заключения.