Полицейские в Башкирии задержали девятерых членов организованной преступной группы, которая перевыпускала SIM-карты, в том числе принадлежавшие погибшим или пропавшим без вести участникам СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Башкирии задержали банду, оформлявшую SIM-карты на погибших бойцов СВО. Видео © MAX / Ирина Волк

«Восстановленные идентификаторы использовались для звонков их родственникам. С помощью угроз и психологического давления аферисты под различными предлогами требовали у них денежные средства», — рассказала Волк.

Организаторы схемы вовлекли в преступление сотрудников офисов продаж операторов мобильной связи. За вознаграждение в размере 10 или 20 тысяч рублей те перевыпускали SIM-карты. В том числе идентификаторы, принадлежавшие погибшим или пропавшим без вести участникам СВО. Восстановленные номера аферисты использовали для звонков родственникам военнослужащих. Мошенники применяли угрозы и психологическое давление. Под различными предлогами они требовали у людей деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ. Среди задержанных пятеро сотрудников офисов продаж. При обысках изъяли мобильные устройства, электронные носители, банковские карты и SIM-карты. Фигурантам избрали меры пресечения — заключение под стражу и подписку о невыезде. Полиция устанавливает все эпизоды преступной деятельности и соучастников.

Ранее в Москве полицейские пресекли работу незаконного колл-центра. Двое 19-летних молодых людей обслуживали SIM-боксы для массовых звонков украинских мошенников с «подменных» номеров. В съёмных квартирах на северо-востоке столицы оперативники задержали уроженцев Саратовской области. За время с ноября 2025 года парни сменили более десяти локаций, получая от кураторов по 100–200 SIM-карт ежедневно. В отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ, им грозит до шести лет лишения свободы.