Крупнейший «узел связи» телефонных аферистов нашли в квартире в Петербурге

В Санкт-Петербурге силовики раскрыли крупнейший центр телефонных мошенников, находившийся в обычной комнате одной из жилых многоэтажек. При обыске изъято более 6 тысяч SIM-карт разных операторов связи. Кадры задержания подозреваемых публикует пресс-служба ФСБ РФ.

Своё логово преступники организовали в квартире на Красносельском шоссе, используя спецоборудование они помогали нелегальным колл-центрам с Украины обманывать россиян. Ззадержан администратор центра, под его контролем находился 21 SIM-бокс. Мужчина также с апреля регистрировал аккаунты в мессенджерах и соцсетях на своё ИП и продавал к ним доступ. Всего было создано около двух тысяч страниц. С них велась переписка с потенциальными жертвами, которых раскручивали на деньги.

«Фигурант приобрёл и активировал более 26 тысяч сим-карт. Ежесуточно регистрировалось около ста аккаунтов в различных мессенджерах и социальных сетях, которые впоследствии использовались его сообщниками. За каждый из них мужчина получал денежное вознаграждение в криптовалюте», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сейчас специалисты блокируют все созданные аккаунты. В отношении администратора возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая организацию передачи данных, необходимых для регистрации и авторизации пользователей в Сети, а также незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика. Задержанному грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее в Москве задержали мужчину и женщину, которые обеспечивали работу телефонных мошенников через специальное оборудование. Подозреваемые подключились к схеме через предложение о «высокооплачиваемой работе» в мессенджере и, вероятно, не осознавали, что участвуют в противоправной деятельности. Их задачей было поддерживать стабильную связь для звонков.