Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 мая, 10:06

Звонили с «местных» номеров: в российском регионе раскрыли хитрую схему украинских колл-центров

В Забайкалье пресекли канал связи украинских колл-центров

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Забайкальском крае силовики пресекли работу теневого телекоммуникационного оборудования, которое, по данным антитеррористической комиссии региона, использовали украинские колл-центры. Операцию провели сотрудники УФСБ и УМВД России по региону. По предварительным данным, через этот канал связи мошенники похитили у россиян более 30 миллионов рублей.

Речь идёт о так называемых сим-боксах. Такое оборудование позволяет перенаправлять звонки из-за границы так, что на экране у человека отображается привычный местный номер. По версии правоохранителей, именно эта маскировка помогала аферистам выдавать себя за сотрудников банков и силовых структур. Жертвы видели знакомый код города и меньше подозревали обман.

В комиссии сообщили, что с использованием найденного оборудования было совершено более 30 эпизодов мошенничества. Обычные квартиры в Чите и Краснокаменске, как утверждается, превратили в пункты для обслуживания схемы.По данным силовиков, жители региона получали инструкции от зарубежных кураторов и устанавливали сим-боксы в жилых помещениях. Это позволяло мошенникам звонить россиянам с подставных номеров.

Организаторы схемы задержаны. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить всех причастных и дополнительные эпизоды обмана.

Марина Фещенко
