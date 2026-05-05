День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 09:52

Собянин: Силы ПВО сбили четыре БПЛА, летевших на Москву

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сегодня силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации успешно отразили атаку четырёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Информацию об инциденте подтвердил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере.

Согласно сообщению градоначальника, угроза была оперативно нейтрализована. В настоящее время на местах обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или значительных разрушениях на данный момент не поступало. Ситуация находится под контролем профильных ведомств.

ПВО сбила ещё три беспилотника на подлёте к Москве
ПВО сбила ещё три беспилотника на подлёте к Москве

Также ночь на 5 мая 2026 года Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашской Республики подверглись атаке беспилотников Вооружённых сил Украины. Что известно о налёте — в материале Life.ru.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar