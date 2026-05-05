Собянин: Силы ПВО сбили четыре БПЛА, летевших на Москву

Сегодня силы противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации успешно отразили атаку четырёх беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Информацию об инциденте подтвердил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере.

Согласно сообщению градоначальника, угроза была оперативно нейтрализована. В настоящее время на местах обнаружения фрагментов летательных аппаратов работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или значительных разрушениях на данный момент не поступало. Ситуация находится под контролем профильных ведомств.

Також ночь на 5 мая 2026 года Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашской Республики подверглись атаке беспилотников Вооружённых сил Украины.