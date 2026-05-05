ПВО сбила ещё три беспилотника на подлёте к Москве
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Над Москвой уничтожили ещё три беспилотника, сообщил мэр города Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
На местах падения фрагментов работают экстренные службы. Информация о последствиях уточняется. Всего с начала этой серии ударов силы противовоздушной обороны уничтожили уже 21 цель. Атака носит непрерывный характер.
Ранее сообщалось, что на фоне угрозы атак беспилотников в Чувашии ввели ограничения для образовательных учреждений. Власти решили перевести школьников и студентов техникумов на удалённое обучение. В Чебоксарах предупреждение остаётся в силе.
