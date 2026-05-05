Иркутская таможня задержала пассажирку с алмазами на 6,3 млн рублей из Пекина

Иркутские таможенники успешно предотвратили контрабанду ювелирных изделий на сумму 6,3 миллиона рублей. Попытку незаконного ввоза дорогостоящих украшений предприняла 48-летняя иностранка, прибывшая рейсом из Пекина, сообщили Life.ru в пресс-службе ФТС России.

Кольца изготовлены из сплавов золота и платины, камни — бриллианты и алмазы. Видео © Пресс-служба ФТС России

В рамках выборочного контроля на «зелёном» коридоре багаж туристки был подвергнут досмотру. Таможенники обнаружили в чемоданах два zip-пакета, содержащих 53 кристалла и пять колец из белого металла с прозрачными камнями. Наличие сертификатов от геммологической лаборатории IGI свидетельствовало о подлинности ограненных алмазов.

Согласно заключению экспертизы, кольца выполнены из золотых и платиновых сплавов 750-й и 950-й проб, инкрустированы розовыми и белыми бриллиантами. Дополнительно изделия содержат алмазы различных размеров и форм огранки.

48-летняя иностранка прибыла в Иркутск из Пекина.

По факту выявлено нарушение, квалифицируемое по ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). Предусмотренное законом наказание – до пяти лет лишения свободы либо штраф до 1 млн рублей. Изъятый товар находится под арестом до вынесения судебного решения. Ведётся следствие.

