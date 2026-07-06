ФСБ задержала в Крыму 8 членов ОПГ, ставивших сим-боксы для украинских аферистов

В Крыму сотрудники ФСБ задержали восьмерых участников организованной преступной группы, которые устанавливали каналы связи для украинских мошенников. Фигуранты причастны как минимум к 16 эпизодам хищения денег у российских граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Координатор группировки был задержан в Севастополе, а семеро исполнителей — на территории полуострова. Злоумышленники арендовали квартиры в Севастополе и других городах Крыма, где размещали сим-боксы и настраивали абонентское оборудование для транзита звонков и подмены номеров.

Всем задержанным предъявлено обвинение. Расследование продолжается, устанавливаются все эпизоды преступной деятельности и возможные соучастники.

Ранее в Крыму правоохранители задержали восьмерых местных жителей, которые с 2024 по 2026 год по инструкциям кураторов из Telegram помогали украинским мошенникам совершать звонки россиянам, поддерживая работу сим-боксов для массовых атак с целью хищения денег. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала.