В Крыму накрыли сеть пособников телефонных жуликов

В Крыму правоохранители выявили преступную группу, помогавшую украинским аферистам совершать звонки россиянам. Возбуждено уголовное дело против восьми местных жителей.

Следственный комитет инкриминирует фигурантам «незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой». Данная статья УК РФ предусматривает строгое наказание за подобные действия.

Подозреваемые работали в период с 2024 по 2026 год, получая инструкции от неизвестных кураторов через мессенджер Telegram, в частности от пользователей под никами Kiber и Sipa. Они поддерживали работоспособность специальных технических устройств — сим-боксов.

Оборудование позволяло злоумышленникам совершать массовые атаки на граждан РФ с целью хищения денежных средств. По сути, задержанные создали техническую базу для дистанционного обмана людей.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства этой противоправной деятельности. Все участники схемы задержаны, следственные мероприятия продолжаются.