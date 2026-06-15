ФСБ: Мошенники похитили ценные бумаги российских компаний на 7 миллиардов

Федеральная служба безопасности пресекла масштабную финансовую аферу. Злоумышленники организовали схему хищения ценных бумаг отечественных предприятий, общий ущерб от которой превысил 7 миллиардов рублей.

Основными фигурантами дела стали руководители кипрской Mind Money Limited, ранее известной как Zerich Securities Ltd.. Вместе с подельниками они обходили антисанкционные ограничения, которые запрещают выпуск и использование иностранных депозитарных расписок на доли российских эмитентов.

Следствие установило, что преступники действовали в сговоре с руководством Инвестиционной палаты. Участники группы использовали поддельные бумаги для незаконного обмена «замороженных» американских расписок на реальные активы крупных телекоммуникационных и энергетических корпораций РФ.

Эти операции проводились с активами, которые торговались на зарубежных площадках до введения официального запрета. В результате махинаций пострадавшим компаниям был причинен ущерб в особо крупном размере.

Сейчас правоохранительные органы проводят комплекс следственных действий для установления всех причастных. Деятельность соучастников задокументирована, правовая оценка их действий уже дана, фигуранты готовятся к судебному разбирательству.