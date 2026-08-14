На Украине признали, что порты Большой Одессы полностью парализованы

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что в августе суда перестали заходить в Одесскую, Черноморскую и Южную гавани. По его словам, на фоне российских ударов экспорт аграрной продукции за месяц сократился на 70%. С 1 по 12 августа Украина вывезла 590 тыс. тонн сельхозпродукции.

Высоцкий отметил, что власти рассчитывают компенсировать часть объёмов за счёт альтернативных маршрутов. Однако, по его оценке, через них удастся обеспечить не более половины потенциального объёма экспорта.

Заявление прозвучало на пресс-конференции в Киеве.

Сельское хозяйство Украины оказалось под угрозой серьёзных потерь из-за почти остановившегося экспорта через Чёрное море. Фермеры не могут реализовать урожай и получить средства для подготовки следующей посевной, а аграрный сектор обеспечивает около 60% экспортной выручки страны.