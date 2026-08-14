Сельское хозяйство Украины может понести тяжёлые потери из-за сбоев в работе портовой логистики. Об этом сообщает Reuters.

По данным журналистов, урожай в этом году выдался неплохим, однако аграрии не в состоянии сбыть его. В результате они лишаются денег, которые нужны для будущей посевной кампании. Руководитель хозяйства в Харьковской области Феликс Фёдоров охарактеризовал происходящее как «настоящую катастрофу».

Агентство отмечает, что власти страны не способны принять шаги, которые помогли бы выправить положение.

«Сельское хозяйство составляет почти 60 процентов экспортных доходов Украины, и блокада усиливает давление на и без того хрупкую экономику военного времени», — говорится в материале.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин возложил вину за проблемы с портами и падение экспорта на украинское руководство. Он усомнился, что власти вообще думали о последствиях, когда начинали обстрелы судов в Чёрном море. По его словам, теперь предлагают прекратить удары по кораблям, хотя раньше об этом не задумывались. С 22 июля из-за остановки ключевых морских портов Украина потеряла около 1,05 миллиарда долларов валютной выручки: Одесса, Черноморск и Южный фактически простаивают, а порт Измаил не способен возместить их мощности.