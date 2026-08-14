«А когда начинали, не думали?»: Соскин обрушился на власти Украины из-за портов
Соскин обвинил власти Украины в проблемах с портами и экспортом
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Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские власти несут ответственность за проблемы с портовой инфраструктурой и сокращение экспорта.
«Сейчас стали предлагать, вроде как: давайте прекратим обстрел судов в Чёрном море. А когда начинали это всё делать, не думали, нет?» — возмутился он в эфире своего YouTube-канала.
Напомним, Украина потеряла около $1,05 млрд валютной выручки из-за остановки работы ключевых морских портов с 22 июля. Одесса, Черноморск и Южный фактически простаивают, а действующий порт Измаил не способен компенсировать их пропускные возможности: он может обрабатывать до 20 млн тонн грузов в год против более 40 млн тонн у портов Большой Одессы.
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