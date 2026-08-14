Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 06:11
5092

«А когда начинали, не думали?»: Соскин обрушился на власти Украины из-за портов

Соскин обвинил власти Украины в проблемах с портами и экспортом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VolodymyrT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VolodymyrT

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские власти несут ответственность за проблемы с портовой инфраструктурой и сокращение экспорта.

«Сейчас стали предлагать, вроде как: давайте прекратим обстрел судов в Чёрном море. А когда начинали это всё делать, не думали, нет?» — возмутился он в эфире своего YouTube-канала.

Армия России ударила по пункту управления ВМС Украины под Одессой
Армия России ударила по пункту управления ВМС Украины под Одессой

Напомним, Украина потеряла около $1,05 млрд валютной выручки из-за остановки работы ключевых морских портов с 22 июля. Одесса, Черноморск и Южный фактически простаивают, а действующий порт Измаил не способен компенсировать их пропускные возможности: он может обрабатывать до 20 млн тонн грузов в год против более 40 млн тонн у портов Большой Одессы.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar