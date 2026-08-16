Вооруженные силы России нанесли серию точечных ударов по украинским оборонным предприятиям. В Минобороны РФ подтвердили уничтожение ключевых производственных мощностей, задействованных в выпуске вооружения и техники для нужд ВСУ.

В Киеве под огнем оказалось предприятие «Файер поинт». Согласно сводке ведомства, там собирали боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет Фламинго. На другом столичном объекте, заводе Киев-111 (Укрдефенс кампани), ликвидированы цеха по выпуску компонентов для беспилотников «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия».

В Полтавской области целью стал Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Данный объект использовался противником для перевалки горюче-смазочных материалов, поставляемых из-за рубежа.

В Днепропетровской области высокоточным оружием поражены мощности металлургического комбината в Кривом Роге. Предприятие специализировалось на изготовлении стального проката, критически важного для создания боевой техники.

Цели операций полностью достигнуты. Атаки существенно ограничили технические возможности украинского военно-промышленного комплекса по пополнению арсеналов.

Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.