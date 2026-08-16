Разгром ВПК: Россия «обнулила» производство ракет и дронов в Киеве
Российские войска нанесли удары по предприятиям «Файер поинт» и «Киев-111»
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Вооруженные силы России нанесли серию точечных ударов по украинским оборонным предприятиям. В Минобороны РФ подтвердили уничтожение ключевых производственных мощностей, задействованных в выпуске вооружения и техники для нужд ВСУ.
В Киеве под огнем оказалось предприятие «Файер поинт». Согласно сводке ведомства, там собирали боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет Фламинго. На другом столичном объекте, заводе Киев-111 (Укрдефенс кампани), ликвидированы цеха по выпуску компонентов для беспилотников «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия».
В Полтавской области целью стал Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Данный объект использовался противником для перевалки горюче-смазочных материалов, поставляемых из-за рубежа.
В Днепропетровской области высокоточным оружием поражены мощности металлургического комбината в Кривом Роге. Предприятие специализировалось на изготовлении стального проката, критически важного для создания боевой техники.
Цели операций полностью достигнуты. Атаки существенно ограничили технические возможности украинского военно-промышленного комплекса по пополнению арсеналов.
Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.
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