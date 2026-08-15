Ночной кошмар операторов ВСУ: «Герань-4» испепелила гнездо вражеских дронов под Черниговом

Российские военные нанесли удар по месту, где хранились и готовились к запуску ударные беспилотники ВСУ, — это произошло в населённом пункте Пекуровка Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что для атаки использовались дроны «Герань-4 сикер», которыми управляли расчёты войск беспилотных систем.

По данным военных, удар был нанесён накануне по объекту, где противник держал и готовил к пуску ударные дроны. Поражение цели подтвердили средствами объективного контроля.

Незадолго до этого в Минобороны рассказали об уничтожении автозаправочной станции у населённого пункта Репки в той же области. Удар нанёс беспилотник дальнего действия. По информации ведомства, заправка снабжала топливом украинские подразделения, а попадание пришлось прямо по комплексу, полностью его выведя из строя.