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15 августа, 11:51

Ночной кошмар операторов ВСУ: «Герань-4» испепелила гнездо вражеских дронов под Черниговом

ВС РФ поразили склад ударных дронов ВСУ в Черниговской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военные нанесли удар по месту, где хранились и готовились к запуску ударные беспилотники ВСУ, — это произошло в населённом пункте Пекуровка Черниговской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что для атаки использовались дроны «Герань-4 сикер», которыми управляли расчёты войск беспилотных систем.

По данным военных, удар был нанесён накануне по объекту, где противник держал и готовил к пуску ударные дроны. Поражение цели подтвердили средствами объективного контроля.

Логистика ВСУ в огне: ВС РФ ударили по объектам ТЭК, транспорту и цехам сборки дронов
Логистика ВСУ в огне: ВС РФ ударили по объектам ТЭК, транспорту и цехам сборки дронов

Незадолго до этого в Минобороны рассказали об уничтожении автозаправочной станции у населённого пункта Репки в той же области. Удар нанёс беспилотник дальнего действия. По информации ведомства, заправка снабжала топливом украинские подразделения, а попадание пришлось прямо по комплексу, полностью его выведя из строя.

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Вероника Бакумченко
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