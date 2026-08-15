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15 августа, 09:22

Логистика ВСУ в огне: ВС РФ ударили по объектам ТЭК, транспорту и цехам сборки дронов

ВС России разнесли логистические центры и цеха сборки дронов ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за минувшие сутки атаковали ряд ключевых объектов на территории Украины. Как заявили в Минобороны России, под удар попали логистические центры, объекты энергетики и транспортной инфраструктуры. Кроме того, были поражены цеха, в которых собирали беспилотники большой дальности и морские дроны, используемые украинской армией.

В оборонном ведомстве заявили, что силами российской авиации, ракетных войск и артиллерии, а также при поддержке ударных БПЛА, были нанесены удары по 147 районам сосредоточения противника. Целями стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические узлы, производственные площадки по сборке дронов и морских безэкипажных катеров, а также места размещения личного состава ВСУ и иностранных наёмников.

ПВО за сутки сбила 17 ракет «Фламинго», четыре снаряда HIMARS и 1328 дронов ВСУ
ПВО за сутки сбила 17 ракет «Фламинго», четыре снаряда HIMARS и 1328 дронов ВСУ

Также сообщалось, что российские бойцы освободили Рыбальское в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Восток» успешно завершили операцию по занятию территории населённого пункта. В ходе активных наступательных действий военные улучшили тактическое положение на данном участке фронта.

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Наталья Демьянова
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