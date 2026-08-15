Министерство обороны России отчиталось о результатах работы систем ПВО за минувшие сутки. Согласно данным ведомства, были перехвачены семь управляемых авиабомб, 17 крылатых ракет «Фламинго», четыре снаряда РСЗО HIMARS, а также нейтрализовано 1328 БПЛА самолётного типа, принадлежащих ВСУ.

Кроме того, согласно актуальной сводке Минобороны, общие суточные потери украинской армии в зоне проведения спецоперации достигли 1 375 человек. Наибольшие потери зафиксированы в зоне ответственности группировки «Центр» (более 355 бойцов) и «Восток» (свыше 315 человек). Группировки «Север», «Запад» и «Юг» отчитались о потерях противника в 245, 210 и 220 военнослужащих соответственно. На участке ответственности группировки «Днепр» потери ВСУ составили до 30 человек.

Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.