В эпицентре — склады: ВС РФ «зачистили» инфраструктуру ВСУ в Измаиле

Российские войска нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре в городе Измаил. Согласно данным Министерства обороны РФ, целью стали объекты, задействованные в обеспечении украинской группировки войск.

«Ночью 15 августа поражена инфраструктура порта "Измаил", используемая для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ», — заявили в ведомстве.

Удар был нанесён по ключевым логистическим узлам, которые противник использовал как перевалочную базу. Уничтожение этих объектов существенно осложняет снабжение подразделений ВСУ горючим и материально-техническим обеспечением в данном регионе.

Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.