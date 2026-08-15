Порт в Одессе под огнём: Уничтожен крупный склад с военной техникой ВСУ

Российские подразделения нанесли точечный удар по логистическому узлу в Одессе. Целью стала портовая инфраструктура, используемая для хранения боевых запасов.

«Ночью 15 августа поражены в порту Одесса склад с военно-техническим имуществом», — заявили в Министерстве обороны России. Согласно сводке ведомства, операция прошла в ночное время.

Данный удар стал частью системной работы по пресечению поставок и складирования западных военных грузов. Удар существенно затруднит логистику противника в причерноморском регионе.

Ранее российские военные сообщили об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Южном, использовавшимся в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, в Одессе был поражён резервуар с горюче-смазочными материалами, а в Южном — склад с вооружением, техникой и военным имуществом. Для атаки применялись высокоточные средства воздушного базирования и ударные беспилотники.