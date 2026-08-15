Железный щит: Российские зенитчики сбили почти 600 вражеских крыльев за ночь

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт украинских сил. Дежурные расчёты перехватили и ликвидировали 598 беспилотных аппаратов самолётного типа.

География инцидента охватила обширные территории, включая центральную часть страны и северо-западные регионы. Под удар попали Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ленинградская области и Подмосковье.

Сложная обстановка также наблюдалась в южных субъектах, в частности, в Краснодарском крае и Республике Крым. Несколько единиц вражеской техники удалось подавить над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Специализированные службы продолжают мониторинг ситуации на земле. Данные о возможных разрушениях или жертвах на текущий момент не поступали.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО перехватили 553 украинских беспилотника. Атаки отражали сразу над несколькими регионами страны.