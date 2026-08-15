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15 августа, 05:31

Железный щит: Российские зенитчики сбили почти 600 вражеских крыльев за ночь

Минобороны РФ: Силы ПВО отразили атаку 598 украинских беспилотников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны отразили масштабный налёт украинских сил. Дежурные расчёты перехватили и ликвидировали 598 беспилотных аппаратов самолётного типа.

География инцидента охватила обширные территории, включая центральную часть страны и северо-западные регионы. Под удар попали Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ленинградская области и Подмосковье.

Сложная обстановка также наблюдалась в южных субъектах, в частности, в Краснодарском крае и Республике Крым. Несколько единиц вражеской техники удалось подавить над акваториями Азовского и Чёрного морей.

Специализированные службы продолжают мониторинг ситуации на земле. Данные о возможных разрушениях или жертвах на текущий момент не поступали.

До десяти украинских БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью
До десяти украинских БПЛА нейтрализовали в небе над Псковской областью

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО перехватили 553 украинских беспилотника. Атаки отражали сразу над несколькими регионами страны.

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Оксана Попова
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