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14 августа, 05:59

Наши зенитчики сожгли 553 «крылатых гостя» с Украины в небе над Россией

Средства ПВО РФ сбили 553 украинских беспилотника за ночь 14 августа

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку за прошедшую ночь. С 20:00 мск 13 августа до 08:00 мск 14 августа дежурные расчёты перехватили и уничтожили 553 украинских беспилотника самолётного типа.

География перехвата охватила практически всю западную и центральную часть страны, а также южные рубежи. Беспилотники ликвидировали над территориями Курской, Брянской, Белгородской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Для отражения налёта применялись дежурные средства ПВО. Система отработала по целям в Тверской, Смоленской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской областях и Ставропольском крае.

В порту Усть-Луга возник пожар после атаки БПЛА
В порту Усть-Луга возник пожар после атаки БПЛА

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили десять беспилотников на подлёте к Москве. Мэр Сергей Собянин сообщил, что экстренные службы выехали к местам падения обломков. Информации о повреждениях на земле на тот момент не поступало.

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Оксана Попова
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