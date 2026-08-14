Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников на подлёте к Москве
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Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков. О каких-либо повреждениях на земле на данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 15 беспилотников в Ленинградской области. При этом боевая работа по отражению угрозы продолжается.
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