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14 августа, 02:57

Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников на подлёте к Москве

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили десять беспилотных летательных аппаратов на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб прибыли на места падения обломков. О каких-либо повреждениях на земле на данный момент неизвестно.

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Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 15 беспилотников в Ленинградской области. При этом боевая работа по отражению угрозы продолжается.

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Артём Гапоненко
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