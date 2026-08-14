В Севастополе военные отражают атаку дронов ВСУ

Шесть беспилотников сбили в Севастополе во время продолжающейся украинской атаки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

БПЛА ликвидировали в районе Северной стороны, а также Нахимовском и Гагаринском районах.

Власти призывают население покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до момента отбоя воздушной тревоги.

Ранее Life.ru писал о шести пострадавших в результате атаке ВСУ на электричку в ДНР. Всего же за сутки от украинских атак ранения получили 17 человек.