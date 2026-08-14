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13 августа, 23:41

В Севастополе военные отражают атаку дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

Шесть беспилотников сбили в Севастополе во время продолжающейся украинской атаки. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

БПЛА ликвидировали в районе Северной стороны, а также Нахимовском и Гагаринском районах.

Власти призывают население покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах до момента отбоя воздушной тревоги.

Силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы
Силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы

Ранее Life.ru писал о шести пострадавших в результате атаке ВСУ на электричку в ДНР. Всего же за сутки от украинских атак ранения получили 17 человек.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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