Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 20:49

Силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы

Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko

Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О каких-либо повреждениях на земле пока неизвестно. Военные продолжают мониторинг оперативной обстановки.

«Небесный ад» для дронов: ПВО России за сутки уничтожила 193 БПЛА — от Крыма до Башкирии
«Небесный ад» для дронов: ПВО России за сутки уничтожила 193 БПЛА — от Крыма до Башкирии

Ранее Life.ru писал, что число повреждённых домов в Новороссийске из-за атаки БПЛА достигло 185. Напомним, удар ВСУ пришёлся в ночь на 12 августа. В Краснодарском крае жертвами атаки стали три человека, число раненых возросло до 24.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar