Силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы
Обложка © Unsplash / Oxana Lyashenko
Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О каких-либо повреждениях на земле пока неизвестно. Военные продолжают мониторинг оперативной обстановки.
Ранее Life.ru писал, что число повреждённых домов в Новороссийске из-за атаки БПЛА достигло 185. Напомним, удар ВСУ пришёлся в ночь на 12 августа. В Краснодарском крае жертвами атаки стали три человека, число раненых возросло до 24.
Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.