Силы ПВО сбили два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О каких-либо повреждениях на земле пока неизвестно. Военные продолжают мониторинг оперативной обстановки.

Ранее Life.ru писал, что число повреждённых домов в Новороссийске из-за атаки БПЛА достигло 185. Напомним, удар ВСУ пришёлся в ночь на 12 августа. В Краснодарском крае жертвами атаки стали три человека, число раненых возросло до 24.