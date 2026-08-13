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13 августа, 15:25

Число повреждённых домов в Новороссийске из-за атаки БПЛА достигло 185

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saiko3p

Число домов, повреждённых в Новороссийске после атаки БПЛА 12 августа, выросло до 185. Из них 36 — многоквартирные, сообщили в администрации Краснодарского края.

Полностью разрушены восемь частных домов. Их владельцам предусмотрены выплаты на покупку нового жилья взамен утраченного. В многоквартирных домах как минимум десять квартир нуждаются в капитальном ремонте.

От жителей поступило уже 404 обращения. Комиссии продолжают обследовать здания и фиксировать ущерб. Больше всего повреждений выявили в Восточном и Приморском районах города.

Зерновой терминал КСК в Новороссийске приостановил операционную деятельность
Зерновой терминал КСК в Новороссийске приостановил операционную деятельность

Напомним, удар ВСУ в ночь на 12 августа пришёлся на Новороссийск. В Краснодарском крае жертвами атаки стали три человека, число раненых возросло до 24. В городе разрушены жилые дома, производственные объекты и инженерные сети, введён режим чрезвычайной ситуации.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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