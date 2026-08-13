Число повреждённых домов в Новороссийске из-за атаки БПЛА достигло 185

Число домов, повреждённых в Новороссийске после атаки БПЛА 12 августа, выросло до 185. Из них 36 — многоквартирные, сообщили в администрации Краснодарского края.

Полностью разрушены восемь частных домов. Их владельцам предусмотрены выплаты на покупку нового жилья взамен утраченного. В многоквартирных домах как минимум десять квартир нуждаются в капитальном ремонте.

От жителей поступило уже 404 обращения. Комиссии продолжают обследовать здания и фиксировать ущерб. Больше всего повреждений выявили в Восточном и Приморском районах города.

Напомним, удар ВСУ в ночь на 12 августа пришёлся на Новороссийск. В Краснодарском крае жертвами атаки стали три человека, число раненых возросло до 24. В городе разрушены жилые дома, производственные объекты и инженерные сети, введён режим чрезвычайной ситуации.