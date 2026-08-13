Зерновой терминал КСК в Новороссийске приостановил операционную деятельность

Крупнейший зерновой терминал КСК в Новороссийске временно приостановил операционную деятельность. Предприятие перестало принимать зерно с автомобильного и железнодорожного транспорта и грузить его на суда, сообщила ГК «Дело». Меры приняты для безопасности сотрудников и инфраструктуры.

«Группа компаний «Дело» сообщает о приостановке операционной деятельности своего зернового терминала КСК, расположенного в порту Новороссийска», — сказано в тексте.

КСК способен переваливать до 10,5 млн тонн зерна в год и является крупнейшим терминалом такого типа в российской части Черноморского региона. По итогам 2025 года через него прошло более 7,3 млн тонн.

Напомним, основной удар ВСУ в ночь на 12 августа пришёлся на Новороссийск. В Краснодарском крае в результате атаки погибли три человека, число пострадавших увеличилось до 24. В городе повреждены жилые дома, предприятия и коммунальная инфраструктура, введён режим ЧС.