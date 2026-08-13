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13 августа, 17:34

«Небесный ад» для дронов: ПВО России за сутки уничтожила 193 БПЛА — от Крыма до Башкирии

ПВО России за день сбила 193 украинских БПЛА над регионами России

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Российские средства противовоздушной обороны отразили масштабную атаку дронов. По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки над российскими регионами, а также над Чёрным и Азовским морями было сбито 193 украинских беспилотника.

Согласно оперативным данным, в интервале с 08:00 до 20:00 по московскому времени силами противовоздушной обороны было нейтрализовано 193 БПЛА самолётного типа. Атаки были пресечены над рядом субъектов РФ, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Калужскую, Тульскую области, Подмосковье, Краснодарский край, Башкортостан и Крым, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Число повреждённых домов в Новороссийске из-за атаки БПЛА достигло 185
Число повреждённых домов в Новороссийске из-за атаки БПЛА достигло 185

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Наталья Демьянова
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