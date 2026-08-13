Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на электричку в ДНР

Шесть человек пострадали при атаке ВСУ на пассажирскую электричку в ДНР. Удар пришёлся по составу сообщением Ясиноватая – Успенская на железнодорожной станции Кутейниково в городском округе Иловайск, сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, тяжелее всего пострадал машинист электропоезда. Оператор станции получил ранение средней степени тяжести. Среди пострадавших также начальник станции, проводник и двое пассажиров. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.

«При атаке на пассажирский электропоезд сообщением Ясиноватая – Успенская на ж/д станции Кутейниково городского округа Иловайск пострадали шесть человек», – сообщил Пушилин.

Обстоятельства атаки и данные о возможных повреждениях состава и железнодорожной инфраструктуры уточняются.

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 13 августа Башкирию атаковал 21 беспилотник. В районе Салавата были сбиты 16 дронов, ещё несколько атаковали логистический центр в Чишминском районе, где начался пожар. В результате пострадали два человека, их госпитализировали.