Хабиров: Два человека пострадали при атаке 21 дрона ВСУ на Башкирию

В ночь на 13 августа Башкирию атаковал 21 беспилотник. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. По его словам, пострадали два человека.

16 дронов были сбиты в районе Салавата. Остальные беспилотники атаковали логистический центр в Чишминском районе.

На территории объекта возник пожар. Для его ликвидации задействовали пожарно-спасательный вертолёт Ка-32.

В результате сегодняшних атак ранения получили два человека. Они находятся в больницах, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Спасательные службы продолжают работать на месте происшествия.

Напомним, с середины июля наблюдается рост числа атак украинских дронов на логистические объекты Wildberries. Удары были нанесены по складам в Тамбовской, Московской, Свердловской и Самарской областях. Наиболее тяжёлые последствия повлекли за собой инциденты 18 июля в Тамбове и Подмосковье, в результате которых погибли 8 человек и более 30 получили ранения. Москва квалифицирует эти удары как целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру, подчёркивая, что объекты не имели военного значения, однако атаки привели к жертвам и значительному материальному ущербу.