RWB: На объекте Wildberries в Башкирии произошёл пожар после воздушной атаки

В Башкирии после воздушной атаки произошло возгорание на территории промышленной зоны, где расположен один из объектов Wildberries. Об этом сообщили в пресс-службе RWB,

На месте работают пожарные расчёты, которые занимаются ликвидацией возгорания.

До начала происшествия на объекте провели заблаговременную эвакуацию сотрудников в соответствии с требованиями безопасности.

Уточняется, что на указанной территории не хранят товары.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об отражении очередной атаки украинских беспилотников на регион. По его словам, обломки одного из дронов упали на территории промышленной зоны Салавата. В результате начался пожар. О пострадавших не сообщалось.

Напомним, с середины июля участились атаки украинских беспилотников на логистические центры и склады Wildberries. Инциденты зафиксированы в Тамбовской, Московской, Свердловской и Самарской областях. Наиболее трагичные последствия имели удары 18 июля по объектам в Тамбове и Подмосковье: погибли как минимум 8 человек, свыше 30 пострадали. Российская сторона расценивает эти действия как преднамеренные атаки на гражданскую инфраструктуру, которые не имеют отношения к военным целям, но привели к человеческим жертвам и крупному ущербу.