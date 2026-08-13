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Регион
13 августа, 04:57

Пожар в промзоне начался после налёта вражеских БПЛА на Башкортостан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил об отражении очередной атаки украинских беспилотников на регион. По его словам, обломки одного из БПЛА упали на территории промышленной зоны Салавата.

После падения возникло возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы.

Шесть беспилотников сбили за ночь над Воронежской областью
Шесть беспилотников сбили за ночь над Воронежской областью

Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью за ночь сбили восемь украинских беспилотников. Каких-либо разрушений не зафиксировано.

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Артём Гапоненко
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