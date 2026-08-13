Пожар в промзоне начался после налёта вражеских БПЛА на Башкортостан
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Глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил об отражении очередной атаки украинских беспилотников на регион. По его словам, обломки одного из БПЛА упали на территории промышленной зоны Салавата.
После падения возникло возгорание. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью за ночь сбили восемь украинских беспилотников. Каких-либо разрушений не зафиксировано.
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