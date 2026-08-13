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Регион
13 августа, 04:38

Шесть беспилотников сбили за ночь над Воронежской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Дежурные силы ПВО минувшей ночью обнаружили и уничтожили шесть беспилотников в небе над тремя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Опасность атаки беспилотников сохраняется на всей территории региона.

Над Калужской областью ночью уничтожили девять беспилотников
Над Калужской областью ночью уничтожили девять беспилотников

Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью за ночь сбили восемь украинских беспилотников. Каких-либо разрушений не зафиксировано.

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Артур Лапсаков
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