Шесть беспилотников сбили за ночь над Воронежской областью
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Дежурные силы ПВО минувшей ночью обнаружили и уничтожили шесть беспилотников в небе над тремя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Опасность атаки беспилотников сохраняется на всей территории региона.
Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью за ночь сбили восемь украинских беспилотников. Каких-либо разрушений не зафиксировано.
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