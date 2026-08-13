Шесть беспилотников сбили за ночь над Воронежской областью

Дежурные силы ПВО минувшей ночью обнаружили и уничтожили шесть беспилотников в небе над тремя районами Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Опасность атаки беспилотников сохраняется на всей территории региона.

Ранее Life.ru писал, что над Тульской областью за ночь сбили восемь украинских беспилотников. Каких-либо разрушений не зафиксировано.