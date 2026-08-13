Над Тульской областью уничтожили восемь украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Восемь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал он в мессенджере «Макс».

По предварительной информации, разрушений зданий и объектов инфраструктуры в результате атаки не зафиксировано.

Ранее Life.ru писал, что при падении беспилотника в Ростовской области пострадала девушка. Она находилась на базе отдыха «Исток» под Донецком.