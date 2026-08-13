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13 августа, 04:33

Над Тульской областью уничтожили восемь украинских БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«Восемь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал он в мессенджере «Макс».

По предварительной информации, разрушений зданий и объектов инфраструктуры в результате атаки не зафиксировано.

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Ранее Life.ru писал, что при падении беспилотника в Ростовской области пострадала девушка. Она находилась на базе отдыха «Исток» под Донецком.

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Артём Гапоненко
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