Над Тульской областью уничтожили восемь украинских БПЛА
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Силы ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«Восемь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет», — написал он в мессенджере «Макс».
По предварительной информации, разрушений зданий и объектов инфраструктуры в результате атаки не зафиксировано.
Ранее Life.ru писал, что при падении беспилотника в Ростовской области пострадала девушка. Она находилась на базе отдыха «Исток» под Донецком.
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