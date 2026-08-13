Севастополь полностью обесточен после атаки ВСУ
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В Севастополе в результате массированной атаки ВСУ временно отключилось электроснабжение. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, российские военные, авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку. Под ударом оказалась энергетическая инфраструктура региона.
«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения», — написал Развожаев.
На объектах введен особый режим. Специалисты оценивают последствия произошедшего, а экстренные службы находятся в состоянии готовности.
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