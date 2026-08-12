Беспилотник упал возле жилого дома в Нижнем Новгороде во времяу атаки БПЛА 12 августа. Аппарат обезвредили, пострадавших и повреждений нет, сообщил мэр города Юрий Шалабаев. На время работы специалистов жильцам пришлось покинуть квартиры. После обезвреживания беспилотника им разрешили вернуться домой.

«По оперативной информации, ущерба нет и, что самое главное, — нет пострадавших. На всех зафиксированных местах работают специалисты», — сообщил Шалабаев.

В течение дня в Нижнем Новгороде зафиксировали несколько сбитых беспилотников. На местах падения их обломков работают профильные службы. На фоне атаки ограничения вводились и в аэропорту Нижнего Новгорода. Из-за временного запрета на полёты были задержаны десять рейсов.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию Центра помощи в микрорайоне Тракторный в Липецке, однако людей в здании не было, никто не пострадал, и сам центр повреждений не получил. Он также уточнил, что перед этим силы ПВО сбили несколько дронов над Липецком и Липецким округом.