Обломки сбитых дронов упали у Центра помощи в Липецке

Обломки нескольких сбитых беспилотников ВСУ упали на территорию Центра помощи в микрорайоне Тракторный в Липецке. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, в момент происшествия людей в здании не было, поэтому никто не пострадал. Сам Центр помощи также не получил повреждений.

Перед этим над Липецком и Липецким округом силы ПВО сбили несколько беспилотников, уточнил глава области.

Ранее Life.ru сообщал, что за ночь российские силы ПВО уничтожили 502 беспилотника над регионами страны. Среди территорий, где были сбиты дроны, Минобороны РФ называло и Липецкую область.