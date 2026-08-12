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Регион
12 августа, 09:30

Обломки сбитых дронов упали у Центра помощи в Липецке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Обломки нескольких сбитых беспилотников ВСУ упали на территорию Центра помощи в микрорайоне Тракторный в Липецке. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По его словам, в момент происшествия людей в здании не было, поэтому никто не пострадал. Сам Центр помощи также не получил повреждений.

Перед этим над Липецком и Липецким округом силы ПВО сбили несколько беспилотников, уточнил глава области.

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Ранее Life.ru сообщал, что за ночь российские силы ПВО уничтожили 502 беспилотника над регионами страны. Среди территорий, где были сбиты дроны, Минобороны РФ называло и Липецкую область.

Больше новостей об атаках, авариях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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