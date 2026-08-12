«У него не было шанса выжить»: ВСУ прицельно атаковали 13-летнего ребёнка и скорую в ЛНР

Тринадцатилетний мальчик погиб, ещё восемь человек, включая подростка, получили ранения в результате серии атак беспилотников ВСУ на территории ЛНР. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, в Кременной украинский БПЛА прицельно атаковал 13-летнего ребёнка, который находился на улице. Мальчик погиб на месте.

«У него не было шанса выжить, он погиб на месте... Бесчеловечное преступление! Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего, сил пережить это страшное горе», — написал глава ЛНР.

При ещё одном ударе в городе ранения получили 16-летний подросток и 69-летний мужчина.

В Рубежном беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи. Пострадали водитель и фельдшер. Ещё одна атака пришлась по придомовой территории — ранена 50-летняя женщина.

В Троицком и Сватовском муниципальных округах под удары попали легковые автомобили. Ранения различной степени тяжести получили двое мужчин и женщина.

Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, они находятся под наблюдением врачей. В Лутугинском, Новопсковском и Станично-Луганском округах повреждены частные дома, к счастью, там обошлось без жертв.

Кроме того, Пасечник сообщил об атаках на гражданские грузовики, автостоянку, коммунальную и коммерческую инфраструктуру в нескольких городах и муниципальных округах республики. На местах работают оперативные службы.

Ранее Life.ru сообщал, что в ЛНР при ударах БПЛА погибла женщина и ещё три мирных жителя получили ранения. Тогда, по данным Пасечника, атаки также фиксировались в Кременной, Троицком округе, Лисичанске, Луганске и других населённых пунктах республики.