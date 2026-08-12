Российская ПВО отразила массированный ночной налёт украинских дронов
Минобороны: Силы ПВО перехватили и уничтожили 502 БПЛА ВСУ за ночь 12 августа
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую ночь 502 украинских беспилотника над регионами России. Об этом утром 12 августа сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 502 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.
Дроны были поражены над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Калужской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
В Москве не раз указывали, что атаки дронов на мирные кварталы — не что иное, как чистой воды провокация. Таков почерк Киева, стремящегося любой ценой замаскировать крах своих позиций на фронте. Наша ПВО надёжно защищают небо, сводя на нет эти угрозы, а бойцы в зоне спецоперации наносят ответные удары прямо по цехам сборки БПЛА и центрам управления.
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