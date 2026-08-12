В Москве не раз указывали, что атаки дронов на мирные кварталы — не что иное, как чистой воды провокация. Таков почерк Киева, стремящегося любой ценой замаскировать крах своих позиций на фронте. Наша ПВО надёжно защищают небо, сводя на нет эти угрозы, а бойцы в зоне спецоперации наносят ответные удары прямо по цехам сборки БПЛА и центрам управления.