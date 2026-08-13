При падении беспилотника в Ростовской области пострадала девушка

Вражеская атака идёт в Ростовской области. При падении беспилотника получила ранение девушка, находившаяся на базе отдыха «Исток» под Донецком, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в городскую больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Губернатор уточнил, что силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку на территории региона.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в результате массированной атаки ВСУ временно отключилось электроснабжение. На объектах введён особый режим. Специалисты оценивают последствия произошедшего.